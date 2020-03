Juventus : la poignante déclaration d’amour de Georgina à CR7

true

Georgina Rodriguez, compagne de Cristiano Ronaldo, a dit tout le bien qu’elle pensait de l’attaquant portugais de la Juventus Turin (35 ans).

Cristiano Ronaldo a lancé un message incitant au confinement en pleine période de coronavirus. L’attaquant portugais, ce samedi, veut que les gens du monde entier profitent de cette période de quarantaine pour rester chez eux afin de freiner la propagation de la pandémie.

Georgina Rodriguez ne peut être que fière de son compagnon, à qui elle voue une admiration sans faille. La belle espagnole l’a d’ailleurs rappelé sur les réseaux sociaux en publiant une photo de CR7 (35 ans) et de toute sa petite famille lorsqu’ils passaient des jours paisibles à Dubaï.

« Pour ta force et ton courage, tu seras toujours notre HÉROS, a affirmé la sculpturale Georgina. Pour nous protéger de jour comme de nuit, tu seras notre ANGE GARDIEN. Pour les moments de joie, tu seras notre AMI SPÉCIAL. Pour cet amour si puissant que tu nous donnes, pour ton exemplarité et ton soutien, tu sera toujours pour nous LE PLUS IMPORTANT et LE MEILLEUR de TOUS les HOMMES. Nous t’aimons PAPA. »