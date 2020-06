Juventus : la sœur de Cristiano Ronaldo se lâche contre Maurizio Sarri

La Juventus Turin a disputé deux matches depuis la reprise des compétitions. Deux 0-0 ayant sanctionné des performances indignes de ce nom. A chaque fois, Cristiano Ronaldo a été aligné en pointe et n’a pas montré son meilleur visage. Face à l’AC Milan, il a manqué un pénalty ; contre le Napoli hier, il n’a été dangereux qu’à une seule reprise, en début de match.

La défaite en finale de la Coupe d’Italie ajoutée à ces prestations très ternes ont énervé le Portugais. Mais en bon professionnel qu’il est, il n’en a rien montré. Il faut dire que sa sœur Elma a fait tout le boulot sur les réseaux sociaux en s’en prenant violemment à Maurizio Sarri, entraîneur bianconero accusé de tous les maux.

« Qu’est-ce que tu veux faire de plus…, a-t-elle écrit. C’est pour cela que mon trésor ne peut pas faire de miracles tout seul. Je n’arrive pas à comprendre comment on peut jouer ainsi, mais bon… Tête haute, mon roi, tu ne peux rien faire de plus. » Un cri du cœur qui résume assez bien le malaise de CR7. Qui pourrait se traduire par un départ en fin de saison. Ou par celui de Sarri…

Wherever you are, we’ll always be together 💪🏼#FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/BQPJ5fRcMD

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 12, 2020