Juventus : la Vieille Dame bat un record, Buffon et Cristiano Ronaldo aussi

En remportant le Calcio hier, la Juventus a établi un nouveau record. C’est aussi le cas pour deux de ses joueurs : Gianluigi Buffon et Cristiano Ronaldo.

Et de 9. En dominant la Sampdoria (2-0) hier, la Juventus Turin a remporté la Serie A pouyr la 9e saison consécutive, plus longue série de l’histoire pour un club du Top 5 européen. La Juve maintient son avance au classement des clubs des 5 grands championnats qui comptent le plus de titres (36 titres), devant le Real Madrid (34), le Bayern Munich (30) et le FC Barcelone (26 ans).

A noter encore que Gianluigi Buffon, lui, devient le 1er joueur de l’histoire à remporter 10 Scudetti dans sa carrière. Et que Cristiano Ronaldo, 2e meilleur buteur derrière Ciro Immobile, avec 31 buts contre 34 pour le Laziale, a désormais 13 titres à son palmarès… depuis qu’il est trentenaire ! Le Portugais est le 2e meilleur buteur de l’histoire de la Juve sur une saison, en Serie A, derrière Felice Borel (32 buts en 1933/34). Il devient aussi le premier joueur à remporté au moins deux fois la Premier League, la Liga et la Serie A.