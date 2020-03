Juventus : le coronavirus va coûter très cher à Cristiano Ronaldo

true

Face à la crise économique impulsée par l’arrêt des compétitions, la fédération italienne a autorisé une baisse unilatérale des salaires. Cristiano Ronaldo ne coupera pas à cette décision.

Désireux de freiner au maximum la propagation de la pandémie de coronavirus, le monde du football s’est mis en pause. Comme celui de l’entreprise du reste. Une situation inédite qui aura de lourdes répercussions économiques pour les clubs… Mais également pour les joueurs. En France, plusieurs clubs dont l’OL ont placé leurs joueurs en chômage partiel. Ceux-ci verront leurs revenus (certes, très importants!) diminuer.

1 M€ perdu si l’arrêt dépasse les six semaines

C’est aussi le cas de la Série A. En effet, Gabriele Gravina, le président de la Fédération italienne de football, a autorisé les clubs à appliquer des réductions automatiques de salaire afin de minimiser les dommages économiques créés par cette situation exceptionnel. Selon le « Corriere dello Sport », il s’agirait d’une baisse de l’ordre de 20 à 30% sur les salaires qui impactera davantage les stars les mieux payées comme Cristiano Ronaldo.

Fort d’un salaire de 31M€ net par saison, le quintuple Ballon d’Or pourrait perdre plus d’un million d’euros dans l’histoire si l’arrêt des compétitions dépassait les six semaines de compétition. On devine cependant que CR7 – davantage concerné par la santé de ses proches et de ses compatriotes – ne trouvera rien à redire de cette situation exceptionnelle.