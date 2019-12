Juventus : le vilain geste qui gâche la fin d’année de Cristiano Ronaldo

Battu par la Lazio Rome en Supercoupe d’Italie dimanche (1-3), l’attaquant de la Juventus Turin Cristiano Ronaldo (34 ans) n’a pas souhaité porter la médaille du perdant.

La Juventus Turin a mal terminé son année 2019. La Vieille Dame a en effet encore perdu un match couperet en étant dominée par la Lazio Rome hier soir en Arabie Saoudite (1-3). Il s’agissait de la Supercoupe d’Italie, délocalisée pour l’occasion.

Cristiano Ronaldo s’est signalé avec un geste qui ne le grandit guère. Au moment de la cérémonie officielle de remise des médailles d’argent de finaliste, l’attaquant portugais l’a enfilé autour de son cou pour respecter le protocole… avant de s’en séparer en moins de deux secondes !

« Ronaldo’s not one for silver medals, is he? » 👀

CR7 was not having it. Straight off. pic.twitter.com/oy81C82xQO

— Football on BT Sport (@btsportfootball) December 22, 2019