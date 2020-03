Juventus : Mauro Icardi (PSG) a de la concurrence pour épauler Cristiano Ronaldo

Les dirigeants de la Juventus Turin ont déjà lancé les grandes manœuvres en vu de la saison prochaine. Leur chantier principal sera celui de l’avant-centre, Gonzalo Higuain n’ayant pas donné entière satisfaction. L’Argentin aurait d’ailleurs été vendu l’été dernier sans l’insistance de Maurizio Sarri pour le garder. On notera que si la Juve veut changer d’attaquant, c’est sans doute qu’elle s’apprête à changer d’entraîneur…

Tuttosport dresse la liste des quatre principaux joueurs suivis par le directeur sportif « bianconero », Fabio Paratici. Dans celle-ci, on trouve, sans surprise, Mauro Icardi, suivi de longue date par les Turinois et qui ne sont jamais passés à l’action car l’Argentin était le capitaine du grand rival intériste. Mais maintenant qu’il vient de passer un an au PSG, la pilule devrait mieux passer. Il y a également Timo Werner (RB Leipzig) et Gabriel Jesus (Manchester City).

