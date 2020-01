Juventus – Mercato : Adrien Rabiot aura encore un peu plus de concurrence la saison prochaine

false

La Juventus est en passe de recruter le jeune milieu de terrain suédois Dejan Kulusevski (19 ans) à Parme. Il rejoindra la Vieille Dame dès le mois de juin et sera un concurrent majeur à Adrien Rabiot dans l’entre-jeu turinois.

Révélation de la saison avec Parme en Serie A, Dejan Kulusevski devrait s’engager très prochainement avec la Juventus. La Vieille Dame, qui était à la lutte avec l’Inter Milan pour ce transfert, a finalement pris le dessus grâce à un contrat jusqu’en juin 2024 et une offre de 35 millions d’euros (plus 9 de bonus). Le joueur a passé sa visite médicale hier. Une telle transaction pourrait d’ailleurs faire du milieu de terrain suédois la cinquième plus grosse recrue du club. Prêté à Parme par l’Atalanta depuis l’été dernier, ce jeune gaucher peut évoluer aux postes de milieu offensif axial ou encore d’ailier droit.

🔴 La Juventus est tombée d’accord avec l’Atalanta Bergame pour le transfert de Dejan Kulusevski contre 35 M€ + 8 M€ de bonus.

(@DiMarzio)



Depuis le début de la saison, il a été titulaire lors de chaque rencontre, a inscrit 4 buts et délivré 7 passes décisives. En revanche, les supporters de la Juve devront patienter pour le voir à l’oeuvre : il arrivera à Turin cet été, après l’Euro.

Ce transfert représente un nouveau coup dur pour Adrien Rabiot. En effet, le jeune suédois pourrait être aligné au poste de numéro 10 ou en milieu relayeur, ce qui en fait un concurrent de taille pour l’ancien milieu de terrain du PSG.