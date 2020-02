false

A priori, Cristiano Ronaldo est très bien à la Juventus et semble parti pour y rester quelques temps. Les rumeurs du Mercato l’ont donc épargné cet hiver et cela devrait durer. Pourtant, la star de la Juventus Turin semble avoir eu un vrai poids pour le plus gros transfert de ce Mercato hivernal.

Bruno Fernandes, le milieu de terrain du Sporting, a rejoint Manchester United contre 55 millions plus 25 de bonus éventuels. Et dans ce dossier, les conseils de CR7 ont visiblement été décisif. « J’ai parlé de Manchester United avec Cristiano. Il ne m’a évoqué que de bonnes choses à propos du club », a confié Bruno Fernandes lors de sa présentation.

Le milieu de terrain portugais, qui débarque donc sans un club qui a permis l’explosion de Cristiano Ronaldo, va désormais devoir composer avec son souvenir. « Il a dit qu’il a commencé à vivre son rêve ici et qu’il a commencé à être un très bon joueur ici. Je pense qu’il est satisfait pour moi avec ce transfert et j’ai également parlé avec Ole (Gunnar Solskjær). Le coach m’a dit qu’il avait demandé à Cristiano ce qu’il pensait de moi et qu’il n’avait dit que de bonnes choses sur moi, ce qui est bien. Cristiano joue avec moi en équipe nationale et me connaît, pour moi c’est une bonne personne. Je veux suivre ses pas », a confié Bruno Fernandes.