Juventus – Mercato : Cristiano Ronaldo bien dans un projet saoudien mais pas celui de l’OM ?

Le Portugais pourrait s’engager avec Newcastle, si les Saoudiens parviennent finalement à en prendre le contrôle. Un salaire record l’y attend.

Le possible repreneur de l’Olympique de Marseille, Mohamed Ajroudi, a expliqué lors d’une interview qu’il aimerait recruter Cristiano Ronaldo car son professionnalisme transcende ses coéquipiers. On le sait, le projet de l’homme d’affaires saoudien est appuyé par des fonds saoudiens. Et CR7 pourrait effectivement jouer prochainement pour un club financé par des pétro-dollars. Mais pas l’OM…

Selon Don Balon, il se serait en effet déjà mis d’accord avec des représentants saoudiens pour les accompagner dans le projet de relance de Newcastle. Cela fait plusieurs semaines que les Magpies doivent être rachetés par un fonds saoudiens mais les choses traînent, notamment parce que le Qatar menace de ne plus financer la Premier League via sa chaîne beIN si son pire ennemi y fait son nid.

L’hebdomadaire espagnol parle d’un salaire record pour Ronaldo dans le nord de l’Angleterre mais également d’un contrat de deux ans avec possibilité de partir dès la première saison, si jamais les choses se passent mal. Ou s’il souhaite terminer sa carrière aux Etats-Unis.