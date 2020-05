Juventus – Mercato : Cristiano Ronaldo bientôt débarrassé d’un de ses boulets ?

Si Gonzalo Higuain n’a toujours pas compris que la Juventus Turin ne voulait plus de lui, c’est à n’y rien comprendre. Oh, bien sûr, les dirigeants de la Vieille Dame se gardent bien de dire qu’ils tentent de le vendre. Cela pourrait braquer l’attaquant argentin et, surtout, ça les mettrait en position de faiblesse lors des négociations.

Mais la vérité, c’est que Cristiano Ronaldo n’aime pas jouer avec lui. C’était déjà le cas au Real Madrid il y a dix ans et on connaît la suite : « Pipita » avait été transféré par les « Merengue ». Le scénario ne devrait pas s’écrire différemment cette année du côté de Turin.

River Plate a déjà fait savoir qu’il aimerait faire revenir son ancien joueur. Mais les Argentins n’ont pas les moyens de s’offrir ses services. En revanche, DC United, oui ! Selon le respectable Washington Post, la franchise américaine aurait entamé des discussions avec le buteur de 32 ans. Elle aurait un sérieux atout dans son sac : Federico Higuain, frère de Gonzalo, évolue déjà dans ses rangs. Un départ très attendu par CR7 se profile !

When we become patient and consistent, we find the way to get through the difficulties ⚽️💪🏻#backontrack #beresponsible pic.twitter.com/5hFiwr2J2X

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 19, 2020