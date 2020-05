Juventus – Mercato : deux mauvaises nouvelles pour Cristiano Ronaldo

Difficile de savoir où en est la Juventus Turin au niveau financier en raison de la crise liée au coronavirus. Certains médias estiment qu’elle va devoir vendre des pépites pour maintenir un certain équilibre, d’autres qu’elle se montrera tout de même ambitieuse sur le marché des transferts.

Pour démêler le vrai du faux, le directeur sportif bianconero Fabio Paratici a donné une interview à Sky Sport Italie. Et on ne peut pas dire que ses propos soient rassurants pour Cristiano Ronaldo. Concernant le dossier Paul Pogba, que le Portugais voit d’un bon œil, le salaire (17 M€ annuels) serait un problème : « C’est un joueur fantastique, nous le connaissons comme un champion. Mais quelque chose va changer après la crise du coronavirus. Désormais, les meilleurs joueurs comme Paul auront moins de clubs qui pourront leur garantir un salaire aussi élevé ».

