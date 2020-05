Juventus – Mercato : la Juve redonne déjà espoir à CR7 pour Pogba

Édouard Philippe n’est plus le seul politique à se montrer sceptique sur une reprise du football. En Italie, le Ministre des Sports a cassé l’ambiance d’un retour de la Serie A quand l’espoir semblait revenu chez nos voisins transalpins.

« Je lis des choses étranges ici et là mais rien n’a changé par rapport à ce que j’ai toujours dit sur le foot : les entraînements des équipes ne reprendront pas avant le 18 mai et on ne parle vraiment pas d’une reprise du Championnat pour l’instant, a affirmé Vincenzo Spadafora ce dimanche. Maintenant désolé, mais je retourne m’occuper de tous les autres sports et centres sportifs (salles de musculation, de danse, piscines etc…) qui doivent rouvrir au plus vite. »

Cela n’empêche pas la Juventus Turin de travailler sur le mercato. Si Fabio Paratici a fait savoir que le recrutement estival serait calme, le directeur sportif de la Vieille Dame a aussi expliqué qu’il ne pourrait pas faire venir Paul Pogba en raison de son haut salaire. En coulisses, il planche pourtant sur une parade pour recruter le champion du monde (27 ans). Selon Nicolo Schira, spécialiste des transferts en Italie, la Juve veut inclure Douglas Costa ou Aaron Ramsey pour convaincre Manchester United de le libérer cet été. Même s’il apprécie ses deux coéquipiers, Cristiano Ronaldo doit aimer ça.

#Juventus‘ first choice for the next season remains Paul #Pogba. Fabio Paratici is working to include players like #Ramsey or #DouglasCosta in the exchange deal with #ManchesterUnited. #transfers #MUFC

