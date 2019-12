Juventus – Mercato : le prodige Haaland tout proche de rejoindre Cristiano Ronaldo !

false

La Juventus Turin de Cristiano Ronaldo pourrait réussir l’un des coups fumants de ce Mercato hivernal en accueillant le prodige norvégien Erling Haaland.

Si la nouvelle se confirmait dans les jours qui viennent, elle représenterait un coup de maître pour Cristiano Ronaldo et la Juventus. Le club turinois tente en effet de doubler la grosse concurrence dans le dossier Erling Haaland, et serait sur le point de l’emporter.

Le Daily Express et Tuttosport affirment de concert que Haaland aurait déjà trouvé un accord avec le club turinois et pourrait signer à la Juventus rapidement. Le Norvégien pallierait numériquement le départ de Mandzukic et viendrait grandir dans l’ombre du duo Cristiano Ronaldo – Higuain. Un challenge particulièrement alléchant.

Et ce d’autant plus que la Juventus semble avoir mis les petits plats dans les grands pour le recruter. Tuttosport affirme que le club turinois lui aurait proposé un contrat de 8 millions d’euros par an. Le Red Bull Salzbourg, de son côté, n’a pas franchement son mot à dire avec un mince clause libératoire de 30 millions d’euros.