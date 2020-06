Juventus – Mercato : le successeur de Cristiano Ronaldo aurait débarqué en toute discrétion

true

La Juventus Turin de Cristiano Ronaldo a recruté sans que cela fasse les gros titres l’attaquant portugais Felix Correia. Une sacrée affaire en vue ?

Ces dernières heures, cela est notamment confirmé par le célèbre insider Gianluca Di Marzio, la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo a conclu l’arrivée d’un talent prometteur. Felix Correia, attaquant portugais de 19 ans, arrive en provenance de Manchester City, dans le cadre d’un échange avec Pablo Moreno.

Di Marzio, dans le portrait qu’il lui consacre, semble élogieux à l’endroit de cette nouvelle recrue. « Un petit CR7 à la Juventus », titre-t-il. Il faut dire que les ressemblances sont surprenantes. Ailier portugais, connu pour sa qualité de dribble au dessus de la moyenne, formé au Sporting Lisbonne avant de partir à Manchester…

La comparaison s’arrête là pour le moment puisque contrairement à CR7, Correia a signé à City et non United. Surtout, son passage en Angleterre ne lui aura pas permis de justifier ses promesses, avec un dernier prêt du côté de l’AZ Alkmaar. Retrouver Cristiano Ronaldo au quotidien dans le même club lui permettra-t-il de raccrocher les wagons et prendre sa succession ? Réponse dans les mois ou années à venir.