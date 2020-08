Juventus – Mercato : Pirlo a inclus Cristiano Ronaldo dans sa liste d’intouchables

false

Le nouvel entraîneur de la Juventus Turin Andrea Pirlo compte relancer la Vieille Dame avec quelques joueurs-clés. Cristiano Ronaldo fait partie de la liste.

Andrea Pirlo est comme Ronald Koeman au FC Barcelone : il a pour mission de redonner à la Juventus Turin ses lettres de noblesse. Pour ce faire, le nouvel entraîneur de la Vieille Dame compte déjà sur un socle de joueurs incontournables pour atteindre ses objectifs.

Dans son édition du jour, La Gazzetta dello Sport assure que Cristiano Ronaldo arrive en tête de liste. L’attaquant portugais est estimé au plus haut point par Pirlo et ce dernier entend lui donner plus de liberté sur le front de l’attaque bianconera. Autour de lui, il a aussi étiqueté Paulo Dybala comme intouchable.

Bentancur a du crédit auprès de Pirlo

Derrière, Pirlo entend ne pas toucher à Leonardo Bonucci, qu’il voit comme le garant de la défense avec Matthijs De Ligt, qui devra néanmoins prendre plus de coffre à ses côtés. Dans l’entrejeu, les places seront chères mais Rodrigo Bentancur a déjà du crédit auprès de son nouvel entraîneur. Arthur aura aussi un rôle à jouer dans la rotation, de même que le petit nouveau Dejan Kulusevski. Le champion du monde 2006 le verrait bien au poste d’ailier droit dans un 3-4-1-2 déjà clair dans son esprit.