Juventus : Mercato, PSG, FC Barcelone…Paulo Dybala se lâche !

false

Le joueur de la Juventus Turin, Paulo Dybala, dans un entretien accordé à CNN, a évoqué le mercato, le PSG et le FC Barcelone. Instructif.

A n’en pas douter, l’entretien va être repris, décortiqué et alimentera les discussions de certains supporters à travers l’Europe. On parle ici de celui accordé à CNN par le joueur de la Juventus Turin, Paulo Dybala. Qui, dans le même temps, est revenu sur l’intérêt passé du PSG, a mis la pressions sur ses dirigeants (Juventus) et fait un magnifique appel du pied au FC Barcelone.

Jugez plutôt : « La Juventus ne comptait plus sur moi il y a plus d’un an. C’est à ce moment que j’ai été contacté. Il y avait des clubs qui m’intéressaient. Parmi ceux-ci, Manchester United et Tottenham. Je pense qu’il y a eu longtemps des conversations. Le PSG est également apparu. Il y a eu des conversations avec les clubs(…)Avec l’arrivée de Sarri, j’ai beaucoup grandi. La suite ? Pour l’instant, il n’y a vraiment rien. Il me reste un an et demi sur mon contrat,ce qui n’est pas beaucoup, et je comprends qu’avec tout ce qui s’est passé ce n’est pas facile pour le club, mais d’autres joueurs ont prolongé. Nous attendons donc.«

« Le Barça ? La vérité est que c’est un club extraordinaire »

Avant d’en venir au FC Barcelone, ce qui ne manquera pas de faire jaser en Catalogne sur une possible arrivée de Dybala. « Le Barça ? La vérité est que c’est un club extraordinaire et avec Messi, ça l’est encore plus. Ce serait sympa d’y jouer, mais la Juventus est aussi un club incroyable. »