Juventus – Mercato : Ronaldo bientôt drivé par le mentor de Messi ?

Selon la presse anglaise, Pep Guardiola aurait l’intention de lâcher Manchester City en juin et la Juventus Turin voudrait l’accueillir !

C’est la rumeur du jour en Italie. Et elle vient d’Angleterre… Le Sun annonce que la Juventus Turin serait prête à tout pour faire venir Pep Guardiola. Celui-ci aurait en effet l’intention de lâcher Manchester City, ce qui était d’ailleurs le cas l’été dernier. Et il serait très ouvert à l’idée de découvrir un quatrième championnat comme entraîneur après l’Espagne, l’Allemagne et l’Angleterre.

Du reste, Guardiola a déjà évolué dans le Calcio du temps de sa carrière de joueur. En 2001, après onze années à Barcelone, il avait signé à Brescia, alors dirigé par le mage Carlo Mazzone. Il avait aussi été prêté une année à la Roma (2002-03). Manchester City serait d’accord, toujours selon le Sun, pour que leurs routes se séparent.

Alors, Cristiano Ronaldo bientôt dirigé par le mentor de Lionel Messi ? C’est fort probable. La greffe Maurizio Sarri n’ayant pas pris, la Juventus tiendrait en Pep Guardiola l’entraîneur idoine pour lui faire remporter sa première Champions League depuis 1996…