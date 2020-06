Juventus – Mercato : Sarri explique pourquoi Ronaldo pourrait être sacrifié pour Dybala

true

Selon l’entraîneur de la Juventus, Maurizio Sarri, Paulo Dybala et Cristiano Ronaldo ont du mal à jouer ensemble. Ce qui pourrait entraîner le départ de CR7.

Dans deux jours, le Calcio reprendra ses droits avec la demi-finale retour de la Coupe d’Italie entre la Juventus Turin et l’AC Milan. A l’aller, les Bianconeri avaient enregistré un bon match nul à San Siro (1-1). Pour valider le billet pour la finale, l’entraîneur de la Juve, Maurizio Sarri, pourra compter sur toutes ses forces vives. Mais, en conférence de presse, il a fait une confidence lourde de sous-entendus sur la relation entre Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala.

« Dybala est un joueur phénoménal, le seul problème peut être que lui et CR7 sont des attaquants atypiques et il faut respecter un certain équilibre d’un point de vue tactique. Mais il est évident qu’ils ont tellement de classe qu’il est difficile de renoncer à un des deux. »

Sarri confirme donc que Dybala a beaucoup de mal à s’exprimer depuis l’arrivée de Ronaldo. Ce qui explique que les dirigeants turinois sont prêts à sacrifier l’une des deux stars. La saison passée, ils pensaient davantage à transférer l’Argentin. Mais désormais, ils seraient plutôt enclins à laisser filer leur vieillissant quintuple Ballon d’Or…