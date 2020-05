Juventus – Mercato : un buteur prêt à oublier Messi pour Cristiano Ronaldo ?

true

Cristiano Ronaldo, l’attaquant de la Juventus Turin, pourrait bientôt connaître un nouveau compère dans le domaine offensif.

Cette saison, Cristiano Ronaldo a réussi à former un duo efficace avec Gonzalo Higuain à la pointe de l’attaque de la Juventus. Mais si CR7 semble inoxydable, l’Argentin ne semble pas offrir suffisamment de garanties pour la Juventus.

Voilà pourquoi, selon The Times, le club turinois regarderait du côté de l’Angleterre et plus précisément de Wolverhampton. Raul Jimenez, le buteur mexicain, serait courtisé par la Juventus qui espère griller Manchester United dans ce dossier.

Il y a quelques jours, le même Raul Jimenez évoquait justement son avenir. Avec un attrait évident pour les clubs espagnols. « Une offre du Real Madrid ou du FC Barcelone, ça ne se laisse pas passer », annonçait Jimenez. L’offre de la Juventus lui fera-t-il basculer de Lionel Messi vers Cristiano Ronaldo ?