Juventus – Mercato : un échange Pogba-Rabiot pour satisfaire CR7 ?

Handicapé par de nombreux problèmes à la cheville cette saison (seulement 7 apparitions avec Manchester United), Paul Pogba (26 ans) souhaiterait quitter le club mancunien depuis l’été dernier. De son côté, la Juventus accueillerait bien son ancien joueur dès cet hiver.

Pour y parvenir, le club turinois pourrait inclure l’ancien milieu de terrain du PSG Adrien Rabiot dans la transaction. En effet, selon The Sun, la Juventus aimerait faire un échange entre Paul Pogba et Adrien Rabiot en plus d’un gros chèque. Etant donné que Manchester United attendrait 100 millions d’euros pour lâcher le champion du monde français et que la Juve estimerait à 30 millions la valeur de Rabiot, il faudrait débourser encore 70 millions. Une somme plus raisonnable pour les finances du club transalpin. D’autant que les Red Devils étaient intéressés cet été par le profil du joueur formé au PSG.

INFO TRANSFERT JUVENTUS ⚫️⚪️ Selon le journal le Sun, la Juventus pourrait essayer de faire revenir Pogba, Les Piémontais voudraient inclure Rabiot dans le deal, Le montant estimé à 70M + Rabiot#Pogba #SerieATIM pic.twitter.com/WCsSCSCmI3 — Infos Foot (@InfosfootEU) January 4, 2020

Une telle transaction permettrait de répondre favorablement au souhait de Cristiano Ronaldo révélé par Tuttosport le 1er janvier sur sa Une, à savoir que Paul Pogba débarque à ses côtés à la Juve…