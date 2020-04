Juventus : Paulo Dybala, un prétexte pour Cristiano Ronaldo pour ne pas rentrer en Italie

En Italie, les prochaines heures s’annoncent décisives concernant la reprise, ou pas, des compétitions footballistiques. Assistera-t-on à une reprise à huis clos, comme l’Angleterre ou l’Espagne l’envisagent ? La Serie A sera-t-elle définitivement arrêtée comme aux Pays-Bas ou en France ? La réponse ne devrait plus tarder.

Ce qui est sûr pour le moment, c’est que Cristiano Ronaldo n’a pas l’air bien chaud pour rentrer. Le Portugais s’entraîne avec acharnement sur son île de Madère mais, soucieux de protéger sa famille, il éprouve quelques réticences à revenir en Italie, l’un des pays les plus touchés du monde.

