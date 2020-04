Juventus, Portugal – Coronavirus : CR7 fait un geste de plus

Cristiano Ronaldo prouve sa générosité depuis le début de la crise sanitaire. Le joueur de la Juventus a accepté, comme ses coéquipiers, de baisser de 70% ses émoluments avant la reprise des compétitions par solidarité avec la Vieille Dame.

In this very difficult moment for our world it is important we unite and support each other. Let’s all do what we can to help. #beyondthemask #nevergiveup pic.twitter.com/SQjkeRlSw8

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 10, 2020