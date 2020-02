Juventus : pourquoi Cristiano Ronaldo, ça rapporte gros

true

Compter dans ses rangs Cristiano Ronaldo est un luxe. Qui, forcément, implique de sérieuses réserves financières, tant au niveau du salaire que des primes. Manchester United, le Real Madrid et la Juventus Turin n’étant pas (vraiment) réputés pour leur fragilité économique, le Portugais, au cours de sa carrière, a pu allier grosses performances et revenus colossaux.

Ce que l’on savait moins, et que nous explique parfaitement le quotidien As, ce matin, c’est à quel point CR7 rapporte gros à ses clubs. Dernier en date, donc, la Juve, Vieille Dame qui n’en finit plus, avec Ronaldo, de retrouver des couleurs. Ainsi, et par la seule magie de sa présence sans doute, l’attaquant portugais offre de saisissantes plus-values à chaque renouvellement de contrat. Des chiffres retranscrits par le site onzemondial.

Le premier assureur européen, Allianz, vient ainsi de prolonger le naming et le sponsoring du club jusqu’en 2030 pour une coquette somme de 103,1 millions d’euros par an. Toujours en constante augmentations, également, les participations de Adidas et de Jeep.

L’effet Ronaldo ? On peut volontiers le croire

La marque aux trois bandes, qui déboursait 23 millions d’euros par an, en versera dorénavant à 51. Quant à Jeep, le sponsor maillot, cela lui coûté plus de 40 millions. L’effet Ronaldo ? On peut volontiers le croire…