Juventus, PSG – Mercato : pourquoi l’avenir de Cristiano Ronaldo n’est pas si limpide

S’il semble quasiment acté que Cristiano Ronaldo continuera avec la Juventus de Turin la saison prochaine, il y a encore quelques doutes à lever durant le Mercato.

« C’est un pilier de la Juve. Il va rester avec nous. Je suis sûr qu’il jouera pour la Juventus la saison prochaine ». Par ces mots, Andrea Agnelli, le président de la Juventus de Turin a clos la rumeur Cristiano Ronaldo au PSG. Pourtant, le Portugais de 35 ans n’est pas sûr de rester au sein de l’effectif de la Vieille dame. Le dirigeant piémontais l’a également reconnu : « Le choix final des joueurs ne dépend pas de moi, mais ils seront certainement toujours des joueurs de la Juve ».

Le changement de coach peut tout remettre en cause

Très agacé par les questions autour de son avenir suite à l’élimination de la Juve face à l’OL, Maurizio Sarri compte ses heures sur le banc. Il y a de fortes chances pour que le Mister soit débarqué et Cristiano Ronaldo, qui n’est pas un grand fan, ne se battra pas pour que l’ancien de Naples et de Chelsea poursuive davantage l’aventure. Mais, en fonction du choix du nouvel entraîneur et de son projet de jeu, la motivation de CR7 peut être fluctuante… Encore plus s’il n’est pas au cœur des attentions.

Cela va dépendre des capacités réelles du marché

Un départ de Cristiano Ronaldo dépend aussi et surtout de la capacité d’autres grands clubs à l’accueillir. Pourquoi quitter la Juve où il a quand même quelques certitudes de briller en Serie A pour rejoindre un projet moins ambitieux ? Le PSG lui plait mais Paris n’a pas les moyens de boucler sa venue cet été. Le Covid-19 est passé par là. Le Real Madrid ? La Maison blanche est passée à autre chose et Florentino Perez n’en veut plus. Manchester United ? La place semble se faire à la jeunesse et on imagine mal les Red Devils investir sur lui sans une grosse vente de Paul Pogba… Ailleurs, la présence d’un CR7 serait fantaisiste.

Cela va aussi dépendre de l’état des finances de la Juve et de son recrutement

Cristiano Ronaldo aime gagner et il ne restera pas à la Juve s’il estime que ses coéquipiers, tous décevants face à Lyon vendredi soir, ne sont pas à la hauteur. Le quintuple Ballon d’Or voudra sans doute voir un recrutement ambitieux, pas seulement quelques jeunes débarquer dans un projet low cost. Dans l’autre sens, CR7 coûte très cher (31 M€ par an). La Juve l’assume mais cela lui oblige à se serrer la ceinture. Avec la crise du coronavirus qui a ébranlé la comptabilité, la Vieille dame pourrait avoir quelques soucis à garder encore deux ans le Portugais de 35 ans. Andrea Agnelli ne semble pas s’en soucier mais c’est une réalité…