Juventus, PSG, OL – Mercato : Matuidi quitte Turin … mais pas pour la L1 !

C’est quasiment officiel : Blaise Matuidi (33 ans) part de la Juventus de Turin. Il va signer aux Etats-Unis.

Le grand ménage a bel et bien démarré à la Juventus de Turin. Après Maurizio Sarri, remplacé sur le banc par Andréa Pirlo, un premier départ d’envergure va intervenir dans l’entrejeu de la Vieille dame : celui de Blaise Matuidi (33 ans), en fin de contrat en juin 2021.

La première star du projet Beckham

Comme révélé par la presse transalpine et confirmé par « RMC Sport », le Champion du Monde français n’ira pas au terme de son contrat à Turin… Mais l’ancien Parisien ne reviendra pas en Ligue 1 non plus.

En effet, s’il passe actuellement sa visite médicale en France, Blaise Matuidi devrait s’engager pour trois ans à l’Inter Miami en MLS (D1 américaine), le club de David Beckham. Un choix de vie pour le n°14 des Bleus, conseillé par Mino Raiola. Si le deal n’est pas encore entériné, l’accord est déjà trouvé entre toutes les parties. Il fera partie des trois « designated player » du club floridien.