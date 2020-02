Juventus : quand la petite-amie de Dybala se prend pour Shakira

true

Compagne de Paulo Dybala depuis un an et demi, Oriana Sabatini fait beaucoup parler d’elle ces derniers jours. En effet, la jeune artiste sort un nouvel album au rythme électro-latino et le moins que l’on puisse dire c’est que son déhanché ravageur sur son single fraîchement sorti « Full Moon » fait un malheur auprès de la gente masculine.

Que Paulo Dybala vit un second souffle aux côtés de Cristiano Ronaldo à la Juventus de Turin, la chanteuse argentine – quant à elle – commence de son côté à gagner ses galons de sex-symbol sud-américain avec un style qui n’est pas sans rappeler la compagne de Gérard Piqué, Shakira.

Fier de sa belle, qui compte quand même près de 4,2 millions de suiveurs sur Instagram, Paulo Dybala assure aussi la promo d’Oriana sur les réseaux sociaux…