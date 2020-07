Juventus : Ronaldo et Buffon rêvent de Champions League, l’OL et le PSG peuvent trembler

true

Le sextuple Ballon d’Or a transformé son premier coup franc avec la Juventus Turin hier contre le Torino. Il l’annonce : il revient en très grande forme.

Hier samedi, lors de sa conférence de presse d’avant-Liverpool-Aston Villa, Jürgen Klopp a expliqué que selon lui, Manchester City et le Bayern Munich étaient les deux favoris pour la victoire finale en Champions League. Un avis à la fois objectif et complaisant car, s’il est vrai que Citizens et Bavarois cartonnent actuellement, les seconds venant de réaliser le doublé national, l’Allemand est très proche de Pep Guardiola, qui entraîne City (et qui vient de lui en coller quatre), ainsi que du Bayern, qu’il finira par diriger.

Cristiano Ronaldo a retrouvé la confiance

Mais l’entraîneur de Liverpool a oublié une équipe : la Juventus Turin. Celle-ci, après un timide retour à la compétition, marqué par une défaite aux tirs au but en finale de la Coupe d’Italie contre le Napoli, vient de battre largement le Torino (4-1), prenant ainsi sept points d’avance en tête de la Serie A. Ce qui interpelle avec la Vieille Dame, c’est que tous ses joueurs retrouvent leur meilleure forme au même moment. De là à penser que sa reprise délicate était due à une préparation athlétique bien épicée afin d’être au top en août quand reprendra la Champions League…

Hier, donc, la Juve a remporté le derby et Cristiano Ronaldo a inscrit un maître coup franc. Son premier en Italie après maintes tentatives expédiées dans le mur ou dans les tribunes. Après la partie, le quintuple Ballon d’Or, 25 buts au compteur, a affirmé que marquer ainsi avait été très bon pour sa confiance. A l’instar de ses coéquipiers, CR7 a vécu une reprise très délicate, ne tirant qu’une seule fois au but, par exemple, en finale de la Coupe d’Italie. Mais Maurizio Sarri a revu ses plans tactiques et il est désormais mieux servi. Et quand Cristiano Ronaldo se remet à carburer au super, tout peut arriver…

Gianluigi Buffon en rêve

Toujours contre le Torino, Gianluigi Buffon a disputé son 648e match de Serie A, effaçant le nom de Paolo Maldini des tablettes. La légende transalpine a expliqué à Sky Sport vouloir continuer à jouer jusqu’à 43 ans, en ayant un objectif majeur en tête : « Des regrets avec la Champions League ? Ça me trotte toujours dans la tête, c’est inévitable. Elle a été si souvent si proche. Ne pas la saisir par les oreilles est une déception. Mais c’est parfois dans les déceptions que j’ai trouvé la force de ne pas renoncer ».

Le gardien de but a fait de la C1 son objectif majeur, comme Cristiano Ronaldo et ses autres coéquipiers. La conquête d’un 9e Scudetto de rang ne constitue qu’une friandise. Les Bianconeri veulent le gâteau et la cerise qui va avec. L’Olympique Lyonnais, qui les a battus (1-0) en 8es de finale aller, est prévenu. De même que le PSG, le Bayern Munich, Manchester City et tous les autres prétendants à la victoire finale.