Juventus : Ronaldo sur le déclin par rapport à Messi, les chiffres le prouvent !

true

Même s’il a marqué plus que le génie du FC Barcelone, Cristiano Ronaldo a eu besoin de plus de tirs, dribble moins et perd beaucoup de ballons.

OK, Cristiano Ronaldo a décroché le Scudetto avec la Juventus alors que Lionel Messi a dû se contenter de la 2e place avec le FC Barcelone en Liga. OK, le Portugais est devenu le premier joueur à inscrire au moins 50 buts dans trois championnats majeurs différents alors que l’Argentin n’a jamais osé quitter l’Espagne. OK, enfin, CR7 a inscrit 31 buts en Serie A, à une longueur du record détenu par un joueur de la Juventus.

Mais il n’empêche : certains chiffres montrent que ces statistiques éblouissantes sont en trompe-l’œil. La première, c’est que Cristiano Ronaldo tire en moyenne 6,2 fois par match. C’est beaucoup plus que Ciro Immobile (Lazio, 3,7), qui le devance au classement des Capocanonnieri, mais aussi que Lionel Messi (4,8). Cela tend à prouver que sa précision n’est plus aussi létale qu’autrefois.

Et puis, il y a ses 3,2 pertes de balle par match qui en font l’un des pires joueurs dans ce domaine en Italie. Et son 1,6 dribble tenté, qui ne le positionne même pas dans les 25 premiers du Calcio. Bref, Cristiano Ronaldo marque toujours autant mais cela nécessite que son équipe le serve davantage. Pas sûr qu’il score autant si la Juventus recrute un buteur de premier plan pour la saison prochaine…