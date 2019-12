Juventus : sur une jambe, Cristiano Ronaldo a signé un record personnel

false

Arrivé à la Juventus Turin à l’été 2018, Cristiano Ronaldo n’avait jamais marqué lors de cinq matches consécutifs. C’est fait depuis dimanche et ce alors qu’il souffre encore d’un genou.

Dimanche dernier, la Juventus Turin a repris la tête de la Serie A à la faveur d’un succès sur l’Udinese (3-1) alors que l’Inter Milan était tenu en échec par la Fiorentina (1-1). Lors du match contre les autres Bianconeri du Calcio, Cristiano Ronaldo a inscrit un doublé magnifique.

Doublé qui faisait suite à un pénalty inscrit contre Sassuolo (2-2), un but marqué sur la pelouse de la Lazio (1-3) et un autre à Leverkusen (2-0) pour le dernier match du tour de poules de la Champions League. Et tout cela, c’était avant son nouveau but, ce soir, qui a permis à la Juve de battre la Sampdoria, à Gênes (2-1). Mine de rien, trouver le chemin des filets lors de cinq matches consécutifs, ce n’était encore jamais arrivé à CR7 avec la Vieille Dame.

Le plus impressionnant, c’est que ce record arrive à un moment où le quintuple Ballon d’Or était très critiqué en Italie en raison de sa blessure à un genou qui l’amoindrissait. Les Transalpins ne comprenaient pas pourquoi il ne coupait pas pour guérir totalement. La réponse, comme toujours avec Ronaldo, est venue sur le terrain. Et avec des buts.