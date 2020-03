Juventus Turin : l’agent de Cristiano Ronaldo au cœur d’une sale affaire

true

Alors que Cristiano Ronaldo est plus préoccupé par sa vie privée et l’AVC dont sa mère a été victime, son agent est dans l’œil du cyclone. Jorge Mendes est en effet concerné par une affaire d’envergure qui impacte le football portugais.

En effet, une centaine d’inspecteurs du fisc, 180 gendarmes, le tout dirigés par une quinzaine de magistrats ont mené 76 perquisitions dans « divers clubs de football, chez leurs dirigeants, au sein de cabinets d’avocats et chez des agents intermédiaires », selon le parquet portugais. Parmi les organisations visées, la société Gestifute gérée par Jorge Mendes.

Cette opération aurait débouché sur la mise en examen de 24 sociétés et 23 personnes. « Des joueurs de football, des agents ou intermédiaires, des avocats et des dirigeants sportifs », font partie des personnes visées pour « des agissements destinés à éviter des versements fiscaux dus à l’Etat portugais ». Cette enquête pourrait entraîner des poursuites pour « fraude fiscale aggravée et blanchiment de capitaux ». De quoi faire trembler le football portugais où l’on connaît l’importance de l’agent de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes.