Juventus Turin : l’ennemi juré de Zidane chambre Cristiano Ronaldo après son but

true

Cristiano Ronaldo, l’attaquant de la Juventus Turin, a de nouveau marqué un but sensationnel contre la Sampdoria. Ce qui fait beaucoup parler.

En allant chercher un ballon de la tête à 2,56m pour le catapulter au fond des filets, l’attaquant de la Juventus Cristiano Ronaldo a fait très fort. Son exploit face à la Sampdoria sera l’une des conclusions des exploits footballistiques de 2019.

Depuis, forcément, CR7 croule sous les superlatifs mais quelques uns s’amusent également de la situation. Comme un certain Marco Materazzi. Sur Instagram, l’ancien défenseur italien et ennemi juré de Zidane a publié un montage en assurant avoir fait mieux que Cristiano Ronaldo. « Bravo Air CR7… Presque comme moi ! Félicitations pour le but », a écrit l’ancien de l’Inter.

Quand Marco Materazzi parle de coup de tête, on ne peut pas lui reprocher de ne pas savoir ce dont il parle…