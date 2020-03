Juventus Turin – Mercato : Cristiano Ronaldo accompagné par un nouveau Benzema ?

true

Alors que la Serie A est en pause, cela n’empêche pas la presse turinoise de spéculer autour des partenaires de Cristiano Ronaldo.

La Juventus Turin, comme tous les grands clubs européens, est en pause suite à l’épidémie de coronavirus. Cristiano Ronaldo et ses partenaires sont donc à l’arrêt, mais cela n’empêche pas Tuttosport de penser à l’avenir du club turinois.

Et notamment au sujet des recrues offensives qui pourraient accompagner CR7 la saison prochaine. Parmi les noms évoqués, celui de Gabriel Jesus, l’attaquant de Manchester City qui doit composer avec l’ombre imposante de Kun Aguero.

En Italie, l’attaquant brésilien peut compter sur un grand partisan en la personne de Luca Toni. Dans les colonnes de Tuttosport, l’ancien buteur italien estime que Cristiano Ronaldo pourrait retrouver, avec Gabriel Jesus, une complicité comparable à celle qu’il avait avec Karim Benzema, parfait dans son rôle de mise en valeur de CR7 au Real Madrid. « Il est rapide, technique, il fait des passes décisives. Il serait le plus apte à jouer avec Cristiano Ronaldo. C’est parce que CR7 n’est pas un avant-centre pur, c’est lui qui marque le plus et doit marquer le plus de buts. Un autre buteur, comme Kane, que je considère comme le meilleur des moins de 30 ans, n’est pas nécessairement parfait pour Cristiano Ronaldo. Je pense que Gabriel Jesus irait beuacoup mieux. C’est quelqu’un qui marque à City mais qui crée aussi beaucoup, ouvre de l’espace pour ses coéquipiers, presse et n’a que 22 ans », estime Luca Toni.