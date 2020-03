Juventus Turin – Mercato : l’arrivée de Cristiano Ronaldo aiguillée par un coach de L1 ?

true

Cristiano Ronaldo, l’attaquant de la Juventus Turin, fait le bonheur du club turinois depuis un an et demi. Grâce à l’aide d’un certain Paulo Sousa ?

Depuis des semaines, la Juventus Turin peut compter sur un Cristiano Ronaldo dans une grosse dynamique. Le buteur portugais montre plus que jamais son importance chez le champion d’Italie, qui ne doit pas regretter de l’avoir recruté il y a un an et demi.

Et visiblement, un certain Paulo Sousa ne serait pas étranger à son arrivée. C’est en tout cas ce qu’il pense après l’avoir conseillé aux dirigeants turinois. « La Juve s’améliore chaque année, a une mentalité gagnante et un leadership stable. Avec Cristiano Ronaldo, elle a terminé le puzzle : il ramènera le trophée (la Ligue des Champions) à Turin. Savez-vous ce que j’ai dit à Andrea Agnelli la dernière fois que je l’ai vu ? « Si vous voulez la Ligue des champions, vous devez prendre un autre portugais. » Le président m’a écouté », a confié le coach des Girondins.

Paulo Sousa a ensuite pu vérifier que son intuition était gagnante. « Cristiano a une influence incroyable sur ses coéquipiers. À 35 ans, il veut encore s’améliorer et atteindre de nouveaux objectifs. Toute équipe avec CR7 constate que son engagement dans un club qui a déjà connu du succès augmente les chances de revenir à la remise de ce trophée ».