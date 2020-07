Juventus : un nouveau record pour Cristiano Ronaldo

Comme toujours quand il s’agit de Cristiano Ronaldo, il y a ceux qui ont vu le verre à moitié plein et ceux qui ont moqué le verre à moitié vide. Concernant son coup franc victorieux d’hier face au Torino (4-1), certains ont souligné sa beauté, d’autres qu’il s’agissait de la première fois qu’il en réussissait un à la Juve en 43 tentatives.

Mais il y a une statistique qui doit mettre tout le monde d’accord : en inscrivant son 25e but de la saison en Serie A, le Portugais est devenu le premier Bianconero depuis Omar Sivori en 1960/61 à atteindre un tel total. Aucun des serial buteurs qui se sont succédés depuis sous le maillot noir et blanc, de Roberto Bettega à Zlatan Ibrahimovic en passant par les Français Michel Platini et David Trezeguet n’ont fait aussi fort.

Par ailleurs, Cristiano Ronaldo est aussi devenu le premier joueur à inscrire au moins 25 buts dans au moins trois championnats différents, en l’occurrence la Premier League, la Liga et la Serie A. Difficile après ça de continuer à voir le verre à moitié vide…

🗣️ Ronaldo to Sky Sport Italia: “I really needed that free-kick goal so I could get some confidence back. » 🙌 pic.twitter.com/5gfCrPMryC

