Juventus : un proche de Cristiano Ronaldo atteint du coronavirus ?

L’Italie est le pays d’Europe le plus frappé par la pandémie du coronavirus. De l’autre côté des Alpes, des mesures de restriction ont été prises depuis plus longtemps qu’en France pour freiner la propagation du virus, qui a déjà atteint le vestiaire de la Juventus Turin.

La noticia surgida desde Venezuela de que Paulo Dybala tiene Coronavirus ha sido desmentida desde el entorno de la Juventus y del propio jugador. Está en cuarentena. Pampoco está confirmado que haya dado positivo Gonzalo Higuaín. — Francesc Aguilar (@FApor_elmundo) March 12, 2020

Daniele Rugani (25 ans), défenseur de la Vieille Dame, est en effet atteint du coronavirus même s’il a rassuré sur son état de santé pas plus tard que ce jeudi. Sans attendre, le club piémontais avait décrété un arrêt total des entraînements et une mise en quarantaine. Cristiano Ronaldo est un cas particulier puisqu’il est actuellement au Portugal au chevet de sa mère qui a eu un AVC la semaine dernière. On peut penser qu’il va y rester et s’entraîner tout seul pendant cette période de flou.

Dybala et Higuain vierges de coronavirus

En attendant, des rumeurs venues du Venezuela ont rapporté que Paulo Dybala serait à son tour touché par le coronavirus ! Cette rumeur concernant le joueur, très proche de CR7, vient d’être démentie par son entourage et par l’intéressé lui-même. Francesc Aguilar, journaliste au Mundo Deportivo, ajoute que Gonzalo Higuain n’est pas non plus atteint du virus en question.