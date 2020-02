OL – Juventus (1-0) : une malédiction poursuit Cristiano Ronaldo

true

Au début de sa carrière, Cristiano Ronaldo était un redoutable tireur de coups francs. Mais à partir du moment où il a rejoint le Real Madrid, en 2009, sa réussite dans ce domaine a chuté de façon dramatique. Parce que les adversaires s’étaient habitués à ses frappes ? Plutôt parce que les ballons en Premier League, à l’époque, favorisaient les frappes en force type Juninho.

Et ce n’est pas en passant à la Juventus Turin à l’été 2008 que le Portugais a amélioré sa moyenne. Pour dire, il n’a toujours pas marqué de la sorte avec les Bianconeri ! Hier à Lyon, il a tenté sa chance, alors que Miralem Pjanic et Paulo Dybala sont beaucoup plus précis, mais il a encore échoué.

#OJOALDATO – Cristiano Ronaldo lanza una falta directa a la barrera. Lleva 38 faltas directas consecutivas sin marcar con la camiseta de la Juventus (11 paradas, 1 al larguero, 2 fuera y 24 a la barrera). pic.twitter.com/5XWqjBIaqA — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) February 26, 2020

Un fan a fait les comptes : il s’agissait du 38e coup franc direct tenté par Cristiano Ronaldo avec la Juventus. Un a terminé dans les tribunes, onze ont été déviés par le gardien adverse et vingt-quatre ont terminé dans le mur. Les coups francs et CR7, ce n’est plus l’amour fou ! Mais ça ne l’empêche pas de demeurer l’un des meilleurs buteurs de la planète…