OL – Juventus : Le phénomène Ronaldo en une anecdote

true

C’est demain soir, au Parc OL, que la Juventus Turin se présentera pour le 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Match ô combien attendu et qui permettra aux supporters français de voir à l’oeuvre l’un des plus grands footballeurs encore en activité : Cristiano Ronaldo.

Le partenaire du Portugais, le défenseur italien Leonardo Bonucci, est revenu ce matin pour l’Equipe sur les qualités de CR7. Et sur un avantage qu’il possède sur tous les autres : son souci permanent de la perfection. Extrait.

« C’est une machine de guerre »

« Ce qui fait de lui un joueur extraordinaire, au-delà de la technique qu’il a, c’est la constance. Il ne se laisse jamais le plus infime détail aller contre lui. On rentre de déplacement à 2 heures du matin et à 3 heures, il se change et se plonge dans l’eau froide pour récupérer. Il est en permanence dans le souci d’être le meilleur. C’est une machine de guerre. Et tu ne peux qu’admirer et essayer de cueillir deux ou trois choses chez lui qui peuvent te rendre meilleur. »