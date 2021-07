Résultat Euro 2021 : l'Italie sort la Belgique et retrouvera l'Espagne !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le classement des buteurs de la saison 2020-2021

Dans une affiche qui a tenu toutes ses promesses pendant 45 minutes avant de tomber un peu en intensité, la Nazionale de Roberto Mancini a sorti la Belgique, numéro 1 mondial au classement FIFA, sur le score de 2-1.

Plus séduisante lors du premier acte, la Squaddra Azzura a ouvert la marque par Nicolo Barella (31e) avant de doubler la mise sur un chef d’œuvre solitaire de Lorenzo Insigne (44e). Dominés, les Belges ont repris espoir par Romelu Lukaku sur penalty (45e+2) avant la pause.

Ensuite, l'Italie a parfaitement géré son avantage, glanant une qualification finalement méritée. Au tour suivant, ce sera l'Espagne pour un choc entre grandes nations européennes.

Belgique 1-2 Italie

