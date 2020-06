Résultat Série A : Cristiano Ronaldo et la Juve corrigent Lecce (4-0)

false

Ce vendredi soir se jouait un match très déséquilibré de Série A entre le leader la Juventus de Turin et le relégable Lecce (18e).

Sans surprise, la Vieille dame s’est imposée 4-0 sur ses terres. Réduit à dix dès la 32e minute, Lecce aura fait illusion 50 minutes avant d’exploser. C’est Paulo Dybala qui a débloqué le tableau d’affichage (53e) avant que Cristiano Ronaldo sur penalty ne double la mise en force (62e) et qu’Higuain et de Ligt ne complète la douloureuse (84e et 86e).

Critiqué depuis la reprise, CR7 a fait parler les chiffres avec un but et deux passes décisives sur les trois premiers buts piémontais.