Résultats Euro 2020 : l'Italie finit en tête, le Pays de Galles qualifié, la Turquie éliminée !

Après deux victoires 3-0, la Squaddra Azzura a fini sa phase de qualification sur une petite victoire face au Pays-de-Galles (1-0). Roberto Mancini avait choisi de fairer tourner (8 changements), laissant notamment la révélation de ce début d'Euro Manuel Locatelli sur le banc. Après deux matchs en tribune, Marco Verratti (PSG) s'est d'ailleurs distingué en offrant l'unique but du match à Matteo Pessina (39e). Un but qui suffit au bonheur des Italiens, vainqueur à dix contre onze d'un Pays-de-Galles également qualifié.

Dans l'autre match, la Suisse et la Turquie jouaient leur va-tout sur ce dernier match et se sont les Helvètes qui ont tiré leur épingle du jeu (3-1) dans un match plaisant et rythmé. Rapidement devant grâce à leur avant-centre Haris Seferovic (6e) et porté par un bon Xherdan Shaqiri (doublé aux 26e et 68e minute), la « Nati » a ruiné les derniers espoirs turcs. Irfan Can Kahveci avait réduit la marque peu après l'heure de jeu.

Avec quatre points et un goal-average de -1, la Suisse peut quand même espérer être au rendez-vous des huitièmes de finale en figurant dans les quatre meilleurs troisièmes. Il faudra cependant attendre les résultats des autres groupes...