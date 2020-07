OL, PSG, FC Barcelone : RMC Sport vous donne rendez-vous pour l’UEFA Champions League

false

Retrouvez les 8es de finale, ainsi que le final 8 de la Ligue des Champions, à Lisbonne, en exclusivité sur les antennes de RMC Sport.

L’événement majeur du football européen, La Ligue des Champions, est enfin de retour sur les antennes de RMC Sport ! Supporters de l’OL, du PSG, du FC Barcelone ou du Real Madrid, tous à vos écrans pour ne rien manquer des huitièmes de finale encore à jouer et du Final 8, programmé à Lisbonne à compter du 12 août.

Les Lyonnais et leur rendez-vous tant attendu face à la Juventus de Cristiano Ronaldo, ce sera dès le vendredi 7 août sur RMC Sport à 21 heures. Le palpitant FC Barcelone-Naples, le lendemain, et toujours sur RMC Sport à partir de 21 heures. CR7 et Lionel Messi que vous retrouverez peut-être lors du Final 8 pour des quarts de finale à suspens, tous programmés sur la chaine des grands événements, RMC Sport.

Emissions spéciales, des heures de direct et des Informations exclusives, la rédaction de RMC Sport n’attend plus que vous, à partir du 7 août, pour vivre l’épilogue de la Ligue des Champions. Un événement hors-norme à suivre en intégralité et nulle part ailleurs sur RMC Sport.