ASSE Mercato : Kilmer Sports et le Stade Rennais ont tenté un dernier gros coup à Lens !

L’AS Saint-Étienne et le Stade Rennais se sont disputé un certain Jonathan Gradit (32 ans) au cours du mercato hivernal écoulé. Sans succès, le défenseur central étant focalisé sur le RC Lens.

On connaît enfin l’identité du défenseur central chevronné relié à l’ASSE en fin de mercato hivernal. Lors d’un space organisé hier soir sur X. Mohamed Toubache-Ter a dévoilé le nom de l’homme mystère : Jonathan Gradit (32 ans).

Le défenseur central du RC Lens, qui rejoue sous les ordres de Will Still suite aux départs d’Abdukodir Khusanov (Manchester City) et de Kevin Danso (Tottenham), n’a toutefois pas bougé d’un iota pour rester focalisé sur son club actuel.

« Les dirigeants de l’ASSE se sont intéressés sérieusement à Gradit et ont fait part d’un intérêt mais ils ne sont pas allés plus loin, a-t-il affirmé. Il n’y a pas eu de proposition contractuelle au RC Lens. Ils ont vu que ce serait compliqué, que le joueur rejoue avec le RC Lens, qu’il vit très bien à Lens et qu’il a la tête sur les épaules. Gradit était aussi courtisé par le Stade Rennais et d’autres clubs cet hiver mais il est totalement concentré sur son club. »

