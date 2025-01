ASSE Mercato : nouveau coup dur dans le dossier Cardona !

Irvin Cardona (27 ans), annoncé de retour à l’AS Saint-Étienne depuis plusieurs jours, continue pourtant de s’entraîner sous les couleurs de l’Espanyol Barcelone.

Irvin Cardona n’est pas encore de retour à l’ASSE. Comme déjà expliqué hier, celui qui est prêté à l’Espanyol Barcelone par Augsbourg, avec option d’achat, continue de s’entraîner sous les ordres de Manolo Gonzalez.

Même si le club espagnol entend ne plus perdre de temps dans ce dossier complexe, à cause d’un calendrier démentiel à venir – Séville, Real Sociedad, Alavés, Villarreal, Majorque, Real Madrid, Athletic Bilbao, Gérone et Atlético Madrid – Cardona est toujours actif dans ses rangs.

Hier après-midi, l’Espanyol Barcelone a ainsi pris le soin de publier des clichés de son entraînement du jour et on a pu y trouver le fameux Cardona avec un maillot rose. A dela veille du déplacement des Verts à Auxerre, en ouverture de la 19e journée de Ligue 1 (21h), il est donc d’ores et déjà acquis que les hommes d’Eirik Horneland disputeront un quatrième match en janvier sans nouvelle recrue sur ce mercato hivernal.

