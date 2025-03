ASSE Mercato : une nouvelle dynamique activée par Kilmer Sports cet été ?

Si les deux premiers mercatos de l’AS Saint-Étienne sous la houlette de Kilmer Sports Ventures ont laissé les supporters sur leur faim, l’été prochain pourrait rebattre les cartes. Explications.

Les supporters de l’ASSE ont la dent dure. Malgré l’investissement historique mené par Kilmer Sports Ventures au cours du dernier mercato estival (23 M€), les résultats ne sont pas à date à la hauteur de toutes les attentes.

Un First Team Scout et un Elite Academy Scout ciblés

Barragistes en attendant l’issue de la rencontre à Montpellier (0-2, match arrêté), les Verts ne semblent pas taillés pour perdurer en Ligue 1 et leurs dirigeants l’ont peut-être enfin compris. Sinon, pourquoi avoir ouvert la candidature à deux renforts pour son département de recrutement ce week-end : First Team Scout et Elite Academy Scout ? Si le premier aura pour mission d’identifier et d’évaluer des joueurs capables d’intégrer immédiatement l’effectif stéphanois, en plus d’Anthony Gillot et Jean Da Costa, le second sera chargé de détecter les talents de demain parmi les jeunes joueurs (U15-U18) en France.

Un élan différent à la politique de recrutement du club

Ces deux profils semblent répondre à un besoin essentiel afin d’assurer la pérennité de l’ASSE et d’enclencher une nouvelle dynamique au recrutement. Cela sera-t-il suivi d’effets pour l’équipe première ? Et, si oui, avec quelle portée ? « Ces recrutements s’inscrivent dans la volonté de la nouvelle direction de donner un élan différent à la politique de recrutement du club, analyse Peuple Vert. Cette restructuration témoigne d’une approche plus analytique et ciblée, visant à optimiser les choix stratégiques et renforcer la compétitivité de l’ASSE sur le marché des transferts. » Tous les supporters de l’ASSE le souhaitent ardemment depuis près d’un an et l’arrivée de Kilmer Sports Ventures à la tête du club.

