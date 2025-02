Coupe de France : Angers élimine Strasbourg, Toulouse et Nice ne font pas respecter la hiérarchie

Les résultats de la suite des 8èmes de finale de la Coupe de France.

Ce mercredi, après les qualifications de Brest, Dunkerque, et le PSG, quatre nouveaux matchs se jouaient pour la suite des 8èmes de finale de la Coupe de France. Concernant les clubs de Ligue 1, le Stade Briochin, pensionnaire de N2, a créé l’exploit en sortant l’OGC Nice au bout du temps additionnel (2-1). De son côté, le TFC a été sorti par l’EA Guingamp, actuel 5ème de Ligue 2 (0-2). Enfin, le RC Strasbourg a été battu par Angers SCO à domicile dans ce choc 100% L1 (1-3). Dans le plus petit choc entre Cannes (N2) et Dives-Cabourg (N3), les Cannois se sont qualifiés 5 buts à 2. Il ne restera plus que l’affiche entre Bourgoin-Jallieu et Reims à jouer, ce jeudi à 21 heures.

