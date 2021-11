Real Madrid, Equipe de France : le verdict est tombé pour Benzema dans l’affaire de la sextape !

Zapping But! Football Club RC Lens : La question de la semaine

Karim Benzema est enfin fixé dans l’affaire de la sextape. Un mois après la fin du procès de l’affaire de la sextape impliquant cinq prévenus, les juges ont rendu leur délibéré ce matin et ont estimé que l’attaquant du Real Madrid ne s'est pas rendu compte du caractère délictueux de ses actes tout en citant les éléments en sa défaveur (mensonge, insistance, moyens de persuasion, mise à profit de sa stature professionnelle...).

Le tribunal reconnaît donc Benzema coupable de complicité de tentative de chantage, ce qui équivaut à un an de prison avec sursis et 75 000 euros d' amende, le montant maximal dans ce genre de cas. On notera que l’attaquant du Real Madrid est actuellement en Moldavie pour le match de Ligue des champions contre le Sheriff Tiraspol (21h). Il a fait appel de la décision.

