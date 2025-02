FC Nantes : Elia et Coquelin se présentent, Kombouaré acte un retour et savoure le Mercato

Recrutés par le FC Nantes au mercato hivernal, Meschak Elia et Francis Coquelin ont été présentés à la presse. Antoine Kombouaré, lui, se projette sur la réception du Stade Brestois (vendredi, 19h).

Les premiers mots de Meschak Elia :

« C’est mon club de choix. J’ai discuté avec Samuel (Moutoussamy), il m’en a dit de bonnes choses. J’avais souhaité un jour venir ici. J’ai hâte de découvrir l’ambiance du stade, à la Beaujoire. Mes principales qualités, la vitesse, finir devant le but et pouvoir prendre la profondeur. »

Les premiers mots de Francis Coquelin :

« C’est une très belle opportunité qui se présentait à moi. Nantes, c’est un club qui représente beaucoup pour moi, pour ma région, moi qui suis de Mayenne. On a beaucoup discuté avec ma famille, c’est un challenge intéressant. L’entraineur (Kombouaré) m’a demandé comment je me sentais physiquement. Je lui ai répondu que j’étais présent et prêt. Je suis là pour apporter mon expérience. Chaque jour physiquement, je me sens de mieux en mieux. Je suis à disposition, les sensations sont bonnes. Maintenant, c’est plus une question de retrouver du cardio et des minutes de jeu. »

Antoine Kombouaré parle Mercato et de Brest

Présent devant la presse, Antoine Kombouaré est revenu sur le mercato hivernal et a évoqué la réception du Stade Brestois (vendredi, 19h) à la Beaujoire en listant les absents dans les rangs du FC Nantes : « Tino Kadewere, Nathan Zézé et Adel Mahamoud sont toujours absents. En revanche, Douglas Augusto est de retour avec nous, il s’entraine normalement (…) Je suis très satisfait du mercato, avec un renfort par ligne. On en a bien besoin pour la deuxième partie de saison. Alban Lafont, lui, a réintégré le groupe, mais toujours dans l’optique de partir. Dans le foot, on ne sait jamais ce qui peut se passer. »

