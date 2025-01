FC Nantes : Kombouaré est sauvé, il tient une autre arme fatale que Simon !

Si Moses Simon (26 ans) reste la référence offensive du FC Nantes cette saison encore, celui par qui le danger vient inévitablement, un autre Canari peut endosser le rôle de clutch-player.

On vous le disait hier sur notre site : il y a bel et bien un FC Nantes avec et sans Moses Simon. Il y a une équipe avec Simon et une équipe sans, n’hésite d’ailleurs pas à affirmer Antoine Kombouaré, l’entraîneur des Canaris, dans le quotidien régional, Ouest-France. « S’il n’est pas là, on est très embêtés. C’est un joueur à part. Même s’il n’est pas à 100 %, comme sur les derniers matches, il est titulaire car il est important. Il donne beaucoup de confiance à ses partenaires et, surtout, il fait peur aux adversaires. Ceux-ci ont beau savoir son jeu, il fait toujours la différence ! »

Simon marche sur l’eau

Les statistiques donnent en effet raison au coach du FC Nantes : sur les 22 buts inscrits par les Canaris cette saison, 50% d’entre eux portent la trace du Nigérian ! Résultat : après sa 6e offrande de la saison à Mostafa Mohamed face à l’OL dimanche à la Beaujoire (1-1), lors de la 19e journée de Ligue 1 au stade de la Beaujoire, le voici désormais à 34 passes décisives en L1 (en 162 matches)… pour 30 buts dont 5 depuis cet été.

Abline n’a pas dit son dernier mot

Si le maintien du FC Nantes en Ligue 1 passera donc forcément par Moses Simon, et que le mercato d’hiver ne permettra sans doute pas de compter sur un autre attaquant venu en renfort, Kombouaré se félicite également d’avoir en ses rangs un autre joueur susceptible de faire la différence : Matthis Abline : « Simon est notre meilleur élément, notre arme fatale avec Matthis aussi qui commence à bien venir. » On attend confirmation à Reims ce dimanche (17h15) pour la 20e journée de Ligue 1. A l’heure actuelle, le FC Nantes occupe la 14e place du championnat de France, avec un petit point d’avance sur le barragiste, Rennes.

