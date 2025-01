Furax, Létang va recruter au LOSC, Fofana fait polémique à Rennes, Nordin loin de l’ASSE

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Montpellier HSC : Nordin vers Mayence

En fin de contrat en juin, Arnaud Nordin n’ira pas jusqu’au bout de celui-ci avec Montpellier. Comme par L’Équipe et Le Parisien, le joueur du MHSC devrait signer à Mayence (Bundesliga) cette semaine. Les deux clubs doivent encore régler des détails avant de laisser le Français voyager en Allemagne. Un temps intéressée par un retour de son ancien attaque, l’ASSE doit s’éclipser.

Stade Brestois : Lees-Melou préservé avant le Real ?

Remplaçant, Pierre Lees-Melou n’est pas entré en jeu au Havre, lors de la victoire (1-0) de Brest, hier, pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Eric Roy a voulu se montrer rassurant. « Tous les jours, c’est mieux, a-t-til affirmé en conférence de presse d’après-match. Je pense que si on avait réussi à faire le break en première mi-temps et que le dernier quart d’heure avait été plus tranquille, je l’aurais peut-être fait rentrer. Il fallait surtout préserver le score, maillocher, faire des efforts, mettre son corps au service de l’équipe, peut-être. Je n’ai pas voulu l’exposer car on sait que dans les fins de match qui sont très tendues, tu peux avoir plus de contacts. Globalement, j’espère qu’il pourra participer aux prochains matches. »

Stade Rennais : un bad buzz signé Seko Fofana

Utilisée dans un rôle inhabituel de milieu offensif gauche à Monaco, Seko Fofana a involontairement déclenché un buzz samedi autour des choix de Jorge Sampaoli quand il lui a été demandé s’il devait y avoir un échange nécessaire entre le vestiaire et le coach argentin sur l’approche tactique rennaise, après avoir été ballotté en 5-2-3. « Bien sûr que si j’avais été coach, certains choix auraient pu être différents, mais le coach a ses idées, il fait aussi avec les joueurs qu’il a », a estimé l’Ivoirien de 29 ans. La première partie de sa phrase a déclenché le buzz, donnant l’impression que le champion d’Afrique 2024 remettait en cause les décisions de Sampaoli. Ce n’était pas le cas, mais cette sortie invite toutefois à s’attarder sur l’utilisation que le « Pelado » fait de lui depuis que l’international ivoirien a été recruté contre un chèque de 20 M€ à Al-Nassr…

LOSC : l’opération de Zhegrova irrite Létang, qui va recruter

Absent depuis le 14 décembre, Edon Zhegrova va être opéré pour gérer ses soucis au pubis. Cela devrait lui permettre de revenir pour le sprint final après environ six semaines d’absence. Mais cette décision, prise tardivement, a énervé Olivier Letang. Selon L’Équipe, le président du LOSC aurait aimé que le club ne perde pas autant de temps alors que le joueur ressentait déjà ces problèmes début-décembre. Zhegrova se plaignait toujours de douleurs mais on croyait, en interne, qu’il avait du mal à passer outre des sensations logiques vu son état. Dans la quête d’un nouvel attaquant, la piste menant à Anis Hadj Moussa (22 ans), l’ailier international algérien (3 sélections) de Feyenoord a pris de plus en plus d’épaisseur et pourrait se concrétiser une fois sa visite médicale passée.

Toulouse FC : Martinez Novell déçu après le MHSC

Après les six victoires glanées en fin d’année qui ont permis au TFC de remonter au classement, il a enchaîné hier une deuxième défaite de suite à domicile contre Montpellier (1-2) et n’a plus gagné depuis trois rencontres en Ligue 1. De quoi frustrer son entraîneur Carles Martinez Novell, qui avait pourtant le sentiment que son équipe « méritait de gagner » face au MHSC. « On n’a pas été assez bons dans les deux surfaces, on a manqué d’agressivité, ce n’était pas un très bon jour, reconnait le coach du Téfécé. Mais je n’ai pas envie de tomber sur une défense qui nous a portés sur d’autres matches. »

Montpellier HSC : Gasset et la « victoire de la vie »

Après son exploit contre l’AS Monaco (2-1), Montpellier a confirmé son renouveau et remporté ses premiers points de la saison à l’extérieur hier au Stadium (2-1). De quoi permettre aux Héraultais de quitter la dernière place (2 points devant Le Havre), qu’ils occupaient depuis la 8e journée. Jean-Louis Gasset croit plus que jamais au maintien en Ligue 1 : « C’est la victoire de la vie. Un point aurait déjà été une bonne chose. En prendre trois, surtout de cette manière en appuyant dans les moments clés, ça fait un bien énorme. On savait que ça irait mieux. Il fallait remettre la machine en route. À part le match raté contre Angers (1-3), en 2025, on progresse. Les joueurs vont au bout des choses. C’est ce que j’aime. Ils ont compris que sans du travail, des tripes et du cœur, on n’y arriverait pas. Là, ils commencent à s’en rendre compte. »

RC Strasbourg : une offre de prêt refusée pour Carvalho !

Le RC Strasbourg a récemment tenté de récupérer Fabio Carvalho. Âgé de 22 ans, le milieu portugais, passé par Liverpool, évolue du côté de Brentford cette saison. Selon Foot Mercato, le club alsacien a fait une offre de prêt été refusée par le club anglais mais le joueur est la priorité du coach Liam Rosenior qui le connaît très bien puisque les deux hommes se sont croisés du côté d’Hull City l’année dernière. Ce serait surtout le groupe Blue&Co qui veut mettre la main sur lui et ainsi l’envoyer dans un premier temps en Ligue 1. Le RCSA va revenir à la charge dans les prochains jours alors que le Portugais n’a encore pas joué avec son équipe ce week-end.

