Jota justifie son départ de Rennes, un ex du RC Lens proche du LOSC, Nice risque gros

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Stade Rennais : Jota justifie son choix Celtic Glasgow

Jota, qui a été un véritable flop à Rennes tout au long de cette saison, a officiellement quitté ce lundi le club breton. Adieu la France et retour au Celtic Glasgow, club où il avait déjà évolué de 2021 à 2023. Sur le site officiel du club écossais, le désormais ex-Rennais a expliqué son choix de revenir au Celtic. « C’est très nostalgique pour moi parce que c’était un sentiment incroyable et tous les moments que j’ai ressentis au cours de mes deux saisons ici, et je suis juste ravi d’être de retour. Je suis vraiment excité et j’ai hâte de commencer. Ce qu’il y a de mieux à Glasgow, outre le Celtic évidemment, ce sont les gens. J’ai l’impression d’avoir besoin d’un endroit avec une âme, où je me sens chez moi. C’est vraiment quelque chose que je cherchais, et je pense qu’il n’y a pas de meilleur match que le Celtic. Je suis tellement excité. La dernière année et demie a été marquée par des hauts et des bas, mais c’est la vie et le football est comme ça. Maintenant, j’ai hâte de travailler dur, de m’entendre à nouveau avec les gars et de me sentir à nouveau à l’aise. »

OGC Nice : Santamaria juge sa première avec le Gym

Prêté à l’OGC Nice par le Stade Rennais pour la seconde partie de saison, Baptiste Santamaria a joué son premier match sous les couleurs niçoises ce dimanche face à l’OM. Une première réussie puisque les Aiglons l’ont emporté (2-0). D’un point de vue personnel aussi, l’ancien Angevin a réussi ses débuts. Une première qu’il a jugé en zone-mixte après la rencontre. « C’est une belle entrée en matière. En plus, c’était un derby. Donc franchement, c’est une bonne première pour moi, je suis très content. Je ne pouvais pas rêver mieux, avec ce match complet de la part de toute l’équipe. C’est une bonne chose. Je remercie les préparateurs de Rennes de m’avoir si bien entretenu, et mes coéquipiers niçois pour l’accueil reçu ici. Il y a beaucoup de soldats dans notre équipe, c’est de bon augure pour la suite », a déclaré le nouveau milieu de terrain niçois devant les médias.

AS Monaco : accord trouvé avec Francfort pour Dina-Ebimbe !

Eric-Junior Dina-Ebimbe va faire son retour en Ligue 1 cet hiver. L’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain devrait quitter l’Eintracht Francfort pour rejoindre l’AS Monaco. Selon Foot Mercato, un accord verbal aurait été trouvé entre le club de la Principauté et le club allemand pour le Français. Il s’agit d’un prêt payant avec option d’achat.

OGC Nice : le club risque gros après les banderoles racistes contre l’OM

Le message raciste de certains supporters niçois et les chants homophobes entendus à l’Allianz Rivera ce dimanche lors du match de Ligue 1 entre Nice et Marseille (2-0) seront a priori traités dans une semaine par la commission de discipline de la LFP.

Dans cette affaire, L’Équipe croit savoir que le Gym risque au moins un huis clos partiel de l’Allianz Rivera pour une ou plusieurs rencontres. Le huis clos total est également une possibilité, mais ce n’est pas le plus probable, car la commission a en général recours à cette sanction lorsque la sécurité n’a pas été garantie dans un stade par le club hôte. Ce qui n’est pas le cas pour ce Nice-OM.

SM Caen : Plancque nouveau directeur technique

Deux semaines après le départ surprise de Gérard Prêcheur, le Stade Malherbe de Caen, relégable après sa défaite vendredi face à Guingamp (0-1), a officialisé hier l’arrivée de Pascal Plancque comme nouveau directeur technique du club. Ancien pro passé par Lille et Auxerre, Plancque, 61 ans, avait poursuivi sa carrière comme formateur à l’AJA, chez les Dogues et à Lens. Son dernier poste en club fut à Nîmes, où il avait côtoyé Reda Hammache, arrivé comme directeur du recrutement de Caen officiellement le 13 janvier.

RC Lens : Hadj Moussa proche du LOSC

Non conservé par le RC Lens il y a trois ans, le virevoltant ailier algérien de Feyenoord Anis Hadj Moussa pourrait s’engager dans les prochains jours au LOSC, qu’il affronte mercredi en Ligue des Champions. Le joueur a passé quatre ans au RC Lens mais les dirigeants nordistes, « en désaccord sur son cas », ne lui ont proposé aucun contrat professionnel. Hadj Moussa s’est donc construit ailleurs, dans la Belgique voisine avant d’exploser aux Pays-Bas. Son père reste amer en revenant sur cet épisode : « Ils n’ont pas voulu lui faire confiance. Ç’a été dur pour lui moralement, il s’est senti trahi. Mais à la maison, on a tous été derrière lui », a-t-il fustigé dans L’Équipe.

SCO Angers : Sinaté (ex Monaco) arrive

Après avoir quitté l’AS Monaco l’été dernier pour rejoindre l’Espagne et Alavés, Dan Sinaté s’apprête à retrouver la Ligue 1. Selon L’Équipe, le défenseur de 18 ans, ancien international U16 et U17 avec l’équipe de France, est attendu ce mardi à Angers, où il doit signer un contrat avec jusqu’à la fin de la saison.

Montpellier HSC : Delort revient, Savanier sur le départ !

Après cinq ans et demi à Montpellier, Téji Savanier (33 ans) n’a jamais été aussi proche de partir. Le milieu dispose d’une offre de contrat de deux ans et demi d’Al-Taawoun (Arabie saoudite). Il a même fait part de son désir d’y répondre positivement à certains coéquipiers. Le club saoudien doit désormais trouver une solution avec le MHSC. Les différentes parties espéraient pouvoir finaliser les discussions dans les vingt-quatre heures. Dans le même temps, Andy Delort pourrait, lui, faire son retour dans l’Hérault. L’international algérien de 33 ans y est attendu aujourd’hui pour négocier son arrivée. Il pourrait être prêté par le Mouloudia Club d’Alger. Comme annoncé par Le Parisien et confirmé par L’Équipe, Arnaud Nordin, en fin de contrat en juin prochain, devrait signer à Mayence (Bundesliga) cette semaine.

Les deux clubs doivent encore régler des détails avant de laisser le Français âgé de 26 ans partir en Allemagne. Montpellier devrait récupérer 1 million d’euros et des derniers détails sont encore en cours de négociation. Enfin, comme annoncé la semaine dernière, 7 M€ ont suffiau Séville FC pour s’attacher les services d’Akor Adams, l’attaquant de Montpellier. Le Nigérian de 24 ans, qui s’est engagé hier jusqu’en 2029, quitte l’Hérault après une demi-saison bien en deçà de sa bonne première année (3 buts en 16 matches, contre 10 buts en 33 l’an dernier).

Retrouvez But Football Club sur les réseaux sociaux : Facebook, X , YouTube et désormais Instagram, TikTok ou encore Bluesky.

Abonnez-vous pour ne rien manquer de notre actualité et de nos vidéos.